Juve domani in campo alla Continassa, poi weekend lungo di riposo

La Juventus si prepara a tornare al lavoro alla Continassa. Dopo il rientro dalla trasferta di Firenze, il tecnico Thiago Motta ha convocato i suoi giocatori nel quartier generale per una seduta di allenamento martedì. Il gruppo sarà ridotto all'osso per le tante assenze causa convocazioni in Nazionale, ma la squadra effettuerà alcuni lavori al centro sportivo. Il programma della settimana prevede allenamenti fino a giovedì, poi il tecnico ha lasciato un weekend lungo di riposo, da venerdì a domenica compresi. Il prossimo impegno di campionato è fissato per sabato 29 marzo alle 18 all'Allianz Stadium contro il Genoa.