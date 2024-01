Juve, Stadium vietato ad alcuni tifosi della Roma per "condotta violenta"

© ipp

La Juventus, per la prima volta, ha applicato nei confronti di alcuni tifosi di una squadra ospite il "Gradimento", vietando l'accesso all'Allianz Stadium ad alcuni sostenitori romanisti che si sono resi responsabili di "condotta violenta" sugli spalti dell'impianto bianconero nell'ultima trasferta a Torino. Il provvedimento fa riferimento ai fatti di Juventus-Roma del 30 dicembre scorso, quando un seggiolino venne lanciato dal settore ospiti in quello occupato dai tifosi bianconeri, causando il ferimento di uno di loro. Episodio che ha portato a questa inedita decisione e che in futuro potrebbe aprire la strada a una gestione molto più rigida degli ingressi negli stadi da parte dei club.