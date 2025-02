Domani sera per la Juventus è in programma l'andata del playoff di Champions League contro il PSV e a Torino sale la febbre. Come riporta Tuttosport, a ieri sera i tagliandi già staccati erano circa 38 mila e il traguardo del sold out è piuttosto vicino, mentre è già certo che l’Allianz Stadium sarà esaurito per la supersfida di domenica sera contro l’Inter.