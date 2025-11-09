La proposta di Pellegrini: "Niente passaggio all'indietro superato il centrocampo"

Mauricio Pellegrini, ex allenatore di club come Real Madrid, Manchester City, West Ham, Villarreal e River Plate, ha lanciato una proposta radicale per migliorare lo spettacolo calcistico. Secondo Pellegrini, per rendere il gioco più dinamico e divertente, si dovrebbe introdurre una nuova regola: "Penso che ci siano altre regole che potrebbero essere cambiate per migliorare il calcio, come ad esempio impedire alle squadre di giocare il pallone indietro nella propria metà campo una volta superata la linea di centrocampo".
L'obiettivo di questa drastica modifica sarebbe chiaro: "Renderebbe il calcio più dinamico e divertente, stando più vicini alla porta avversaria". La proposta di Pellegrini mira quindi a limitare il possesso palla sterile e a incoraggiare un gioco più offensivo e verticale.