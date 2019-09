Sabato mattina di lavoro per la Juvetus alla Continassa. La squadra di Maurizio Sarri si è allenata, focalizzando come di consueto l'attenzione sull'aspetto fisico (lavoro individuale muscolare) e tecnico (in campo, con la palla). Domenica e lunedì saranno liberi per il gruppo, che tornerà ad allenarsi martedì pomeriggio con il rientro dei nazionali, iniziando così la settimana che porterà a Fiorentina-Juve, sabato prossimo al Franchi. I primi a rientrare saranno gli 'europei' Bonucci, Bernardeschi, Pjanic, de Ligt ed Emre Can. Bisognerà attendere qualche ora in più, invece, per i sudamericani Dybala, Alex Sandro e Bentancur. A Firenze, Sarri potrebbe quindi dare spazio a quei giocatori rimasti a Torino come i vari Rabiot, Higuain, Douglas Costa e Khedira.