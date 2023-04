Juve, Scanavino: "Tra 2/3 settimane sapremo se ci saranno altre penalizzazioni"

JUVENTUS

L'ad bianconero: "Grazia a Lukaku? Noi a favore di tutto ciò che può combattere il razzismo"

© Getty Images Posizioni chiare, nette. L'amministratore delegato della Juve Maurizio Scanavino ha parlato a Dazn nei minuti immediatamente precedenti il fischio d'inizio del match contro il Napoli, tornando innanzitutto alla decisione presa dal Collegio di Garanzia del Coni che ha, in attesa di un nuovo procedimento, restituito i 15 punti precedentemente tolti ai bianconeri: "Siamo molti soddisfatti che sia stato accolto il ricorso al Collegio di Garanzia e speriamo di non avere altre sorprese negative in futuro a livello di punteggio. Ora bisognerà vedere le motivazioni della sentenza, le conosceremo nelle prossime 2-3 settimane, e lì sarà più chiaro per noi se ci saranno ulteriori penalizzazioni sportive o meno".

Detto questo, c'è ovviamente anche spazio per altri temi caldissimi, tipo la riapertura della Curva Sud proprio per il match contro il Napoli (settero precedentemente chiuso per i cori razzisti contro Lukaku) e la grazia concessa proprio a Lukaku dal presidente della Figc Gravina e la conseguente presenza dell'attaccante belga nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter: "Anche in questo caso siamo soddisfatti del ricorso accolto per quanto riguarda la CUrva. La Juventus è all'avanguardia nella gestione di questo tipo di eventi allo stadio, sappiamo che sono stati casi isolati, non gravi. Abbiamo individuato le persone coinvolte in quest'evento, punite in modo esemplare: il minore non potrà venire allo stadio per 10 anni, il maggiorenne non potrà venirci mai più. La grazia a Lukaku? La nostra posizione è a favore di tutto ciò che possa combattere il razzismo".

Ora per la Juve c'è un finale di stagione che può portare a traguardi importanti: "Tutto adesso è prioritario. Questi quattro mesi sono stati complicati, devo ringraziare tutti i giocatori in particolare. Dovete immaginare che la Juventus è una squadra costruita per vincere, con giocatori competitivi, e trovarsi in basso può togliere motivazioni. Ora invece siamo terzi in classifica, in semifinale d'Europa League e di Coppa Italia. Vogliamo essere competitivi su tutti i fronti, gli obiettivi sono almeno il secondo posto ed entrambe le finali".