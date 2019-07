“Ci sono stati ancora pochi allenamenti e qualche partita. Sarri lavora in modo diverso da Allegri, siamo contenti”. Così il vicepresidente della Juve Pavel Nedved a Sky Sport prima della compilazione dei calendari. "De Ligt? È stato faticoso, è stata una trattativa difficile. Abbiamo battuto delle rivali forti. È un ragazzo molto giovane, ma è un investimento sia per il presente che per il futuro. Siamo felici di averlo con noi". E ancora: "Sarà un campionato combattuto più degli anni passati".