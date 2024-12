Juve, lo striscione degli ultras per Vlahovic: "Un gesto isolato non cancella il passato. Uniti fino alla fine"

“Un gesto isolato non cancella il passato, da noi sei sempre stato rispettato. Juventus, DV9 e ultras uniti fino alla fine”. Questo il contenuto dello striscione esposto prima di Juventus-Cagliari dal tifo organizzato bianconero. Un segno di pace nei confronti di Dusan Vlahovic dopo quanto accaduto nel burrascoso post di Juventus-Venezia. Il serbo aveva successivamente chiarito che la reazione avuta in campo era stata scaturita dalle minacce di morte ricevute da un singolo tifoso e non dai fischi rivolti alla squadra. Sull'accaduto sta indagando anche la Digos.