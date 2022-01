Juve, Allegri: "Morata resta. Ok Dybala e Chiesa, Bonucci forse in Supercoppa"

VERSO JUVENTUS-NAPOLI

Il tecnico bianconero alla vigilia del match con il Napoli: "La rosa resta questa al 99 percento"

La situazione Morata, il ritorno di Dybala e Chiesa, la difficile situazione Covid, il Napoli come avversario immediato (domani) e rivale nella rincorsa Champions (nei prossimi mesi). Giusto alcuni dei temi che hanno caratterizzato la vigilia del ritorno in campo della Juve dopo la sosta natalizia: "Ho parlato con Morata - ha esordito Allegri in conferenza stampa - e gli ho detto che da qui non si muove: resta con grande entusiasmo. Resta anche Arthur? Io dico che al 99 percento la rosa è questa". Altrettanto chiaro sulla situazione attuale, con l'emergenza per i tanti casi positivi, e sugli infortuni: "Non ci alleniamo e facciamo quel che ci dicono di fare. Infermeria? Per Bonucci vedremo per la Supercoppa, Chiesa e Dybala invece sono pronti".

LA CONFERENZA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DELLA SFIDA COL NAPOLI

Buongiorno Mister, come ha ritrovato la squadra dopo la sosta natalizia? Può fare un punto sugli infortunati?

"Abbiamo lavorato bene e avevamo bisogno di questi giorni per lavorare assieme, perché avevamo lavorato poco nelle settimane precedenti. L'infermeria? Bonucci starà fuori domani e domenica, vediamo invece per la Supercoppa. Danilo sarà a disposizione la prossima settimana, mentre abbiamo recuperato Chiesa e Dybala. Kaio Jorge e Pellegrini col Napoli non ci saranno. Ramsey è tornato ieri perché era in permesso ma è un giocatore in uscita".

La situazione Morata: può andare via, come si dice, oppure alla fine resta alla Juve?

"Morata non parte. Lo scorso anno ha fatto 21 gol e quest'anno ne ha fatti sette senza tirare un rigore. Alvaro è un giocatore importante e sono contento. Ho parlato con lui e gli ho detto "tu non vai via" quindi rimane con entusiasmo. Deve stare sereno e tranquillo. Per trovare uno alla sua altezza serve prendere i migliori 4 o 5 attaccanti in Europa. Ribadisco, Alvaro rimane con grande entusiasmo, chiuso il discorso”.

Contro il Napoli, parlando di formazione, ha dei dubbi a centrocampo?

"Avendo fuori Ramsey e Arthur, Locatelli giocherà di nuovo centralmente e tra gli altri ne giocheranno due".

Con quale spirito affronta il nuovo anno?

"Abbiamo lavorato sia sul piano fisico che su quello tecnico. Abbiamo lavorato molto, ci servivano questi giorni. Da domani saremo pronti per affrontare le sei partite di gennaio che saranno molto importanti per la stagione".

Per lei questa è la prima volta in cui si trova ad affrontare l'emergenza Covid all'interno dello spogliatoio...

"Ci sono gli organi di competenza che devono decidere. Noi possiamo solo allenarci e giocare con quelli che abbiamo. Questo è uno stato di emergenza e bisogna trovare le soluzioni, nel bene o nel male".

Detto di Morata, anche Arthur resta?

"Al 99% la rosa rimane questa".

Tornando a parlare della situazione Covid, visto anche i casi del Napoli e di altre squadre, no sarebbe stato meglio rinviare?

"La mia opinione non conta niente. Chi decide deve prendersi le responsabilità, c'è una regola e si segue quella. Noi dobbiamo prepararci molto bene per giocare, dobbiamo solo eseguire quello che ci dicono di fare".

Alla vigilia della prima di ritorno, guardando la classifica e le avversarie, potete ancora sognare lo scudetto?

"L'Inter è la squadra nettamente favorita per vincere lo scudetto. Non me ne voglia Simone (Inzafgi, ndr), ma può perderlo solo lei lo scudetto. Noi dobbiamo fare un passetto alla volta e poi vediamo".

Anche se Morata resta, come ha detto lei, non potrebbe essere necessario un rinforzo in attacco?

"I gol mancano dai centrocampisti, sulle palle inattive. L'attacco ha fatto il suo, abbiamo due "acquisti" come Dybala e Chiesa che ci daranno una grossa mano e faranno quattro mesi importanti. Gli acquisti a gennaio incidono poco, dobbiamo migliorare quello che abbiamo. Per raggiungere gli obiettivi bisogna viaggiare a una velocità di crociera che a noi è mancata, bisogna cercare di tenere sempre il motore acceso".