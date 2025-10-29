Juve, Kalulu: "Esonero Tudor? Ci sentiamo in colpa"

"Sono giorni delicati e difficili, quando capitano queste cose ti senti sempre in colpa perché vai in campo: ora siamo concentrati sulla partita": così il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, sulla situazione in casa bianconera con l'esonero del tecnico Igor Tudor. "Otto partite senza vincere sono un numero importante, dobbiamo metterci il cuore per tornare al successo - continua ai microfoni di Dazn - e ci siamo parlati per trovare le soluzioni: ci siamo detti le cose normali per reagire".