Vincenzo Montella, ct della Turchia, sarà a Torino per seguire Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz, pilastri della sua nazionale impegnati nel derby d'Italia: "Calha quest'anno è stato penalizzato da diversi infortuni e dai ritmi compassati dei nerazzurri, ma per me rimane un campione. La stagione di Yildiz positiva: sta giocando con continuità mettendo in mostra le sue qualità", ha detto alla Gazzetta dello Sport.