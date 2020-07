Juve, Higuain torna "centrale" per una sera: col Milan palla al Pipita

JUVENTUS

Se lo scudetto passa per San Siro, allora è giusto che sia la notte di Higuain, in uno stadio in cui l'argentino ha sempre fatto gol e contro una squadra che ha segnato negativamente il suo passato. Martedì sera Gonzalo torna per forze di cose titolare contro il Milan, causa lo stop di una giornata inflitto dal Giudice Sportivo a Dybala. Torna con un motore non certo al massimo, con una autonomia ancora limitata ma con il morale sollevato dal gol al Lecce che ha cancellato il difficilissimo periodo pandemico. Sarri non può che affidarsi, in avanti, al suo pupillo, a cui chiede un lavoro da vero nove; capacità di far salire la squadra e freddezza realizzativa sotto porta. Non è certo facile sostituire uno come Dybala, specie in questo momento: il numero 10 bianconero è stato il trascinatore in queste giornate che hanno portato all'allungo a +7 sulla Lazio, a segno per quattro match consecutivi (cinque se comprendiamo anche la rete all'Inter pre lockdown), sempre in coppia con Ronaldo. L'uomo più in forma a disposizione di Sarri, ora costretto a rifiatare e lasciare spazio al connazionale che al passo d'addio con la Juve ha così la chance di mettere un'altra firma sulla storia bianconera.

E così come in attacco, anche in difesa scatta una sostituzione obbligata: fermato De Ligt, anche lui per un turno, arriva il momento di Rugani. In coppia con Bonucci, sinora, è sempre uscito dal campo vittorioso (col Brescia, col Genoa, contro la Roma e in Champions contro la Lokomotiv Mosca), adesso però di fronte si troverà Ibrahimovic o Rebic, un compito non certo agevole. E anche lui, come Higuain, pare destinato a lasciare Torino a fine stagione. Ma anche lui, come il Pipita, ha l'occasione per apporre l'autografo sullo scudetto.