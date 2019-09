La Juventus continua la preparazione al JTC e giorno dopo giorno il gruppo si fa sempre più consistente. Dopo Bernardeschi, Bonucci e Pjanic, rientrati ieri, oggi è stata la volta di Emre Can, Demiral, de Ligt, Matuidi e Szczesny, tornati alla base questo pomeriggio in vista della gara di sabato contro la Fiorentina. Anche Cristiano Ronaldo è rientrato a Torino e ha usufruito di un giorno di permesso. Prima dell'allenamento la squadra ha ricevuto la visita di Fabio Quartararo, giovane e talentuoso pilota della MotoGP, protagonista di uno scambio di maglie con Douglas Costa. Quindi è iniziata la seduta e dopo l'attivazione e un lavoro neuromuscolare, i giocatori si sono dedicati a esercizi di tattica per reparti e, per finire, a lavori individuali. Domani si replica, con un nuovo allenamento, ancora in programma nel pomeriggio.