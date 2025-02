Juve, Gatti: "Se diamo rigori così smettiamo di giocare a calcio"

Federico Gatti, ai microfoni di Sky Sport, analizza il tocco di mano in area di rigore non sanzionato da Abisso e che ha fatto infuriare l'allenatore del Como, Cesc Fabregas. "Non l'ho rivisto, ma mi fa strano che un allenatore che ha giocato a livelli così alti... Ormai per mezzo tocco si fa subito rigore. Nel calcio di oggi noi difensori siamo troppo penalizzati, non si può più fare nulla. Al Var non si capisce mai la reale entità del campo. Se diamo rigori così smettiamo di giocare- ha detto il difensore della Juventus - Se fischiamo questi rigori noi difensori smettiamo di giocare al calcio. Lo direi anche se fosse stato a parti inverse per noi. Non esiste".