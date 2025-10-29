Juve, fischi allo Stadium nel riscaldamento

C'è un clima decisamente freddo all'Allianz Stadium nei confronti della Juventus, reduce da otto gare senza vittorie e con l'esonero di Igor Tudor ufficializzato lunedì. All'arrivo di Locatelli e compagni nell'impianto in vista della sfida contro l'Udinese, diversi tifosi già al loro posto hanno accolto i bianconeri con fischi e inviti a tirare fuori gli attributi. Il popolo della Juve si aspetta una reazione immediata già in questa partita, con il tecnico della Next Gen Massimo Brambilla che guiderà la squadra aspettando l'ufficialità di Luciano Spalletti. Per il grande ex, Fabrizio Ravanelli, è stata invece riservata un'accoglienza decisamente più calorosa, con applausi e cori, mentre "Penna bianca" è sceso in campo a salutare.