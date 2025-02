Il difensore della Juventus Nicolò Savona è al J Medical per accertamenti dopo il problema muscolare alla coscia destra che lo ha costretto a saltare la trasferta di Cagliari. Atteso l'arrivo in giornata di Douglas Luiz, che ha chiesto il cambio dopo 20' del suo ingresso per un problema al flessore, e Cambiaso, alle prese con un sovraccarico alla zona pubica.