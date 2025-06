Calcio a 5: Trento promosso in Serie B conferma mister Alessio Wegher

Alessio Wegher continuerà a essere il mister del Trento Calcio a 5 anche per la stagione 2025-2026. Lo comunica la società sottolineando che Wegher "è stato protagonista di un'annata straordinaria, culminata con la vittoria del campionato di Serie C1, il successo nella Coppa Italia di C1 e la storica promozione in Serie B. La decisione riflette la volontà della società di garantire continuità a un progetto tecnico, sviluppato in questi anni sotto la guida di mister Wegher e portato avanti con il contributo di un gruppo di lavoro compatto e ben strutturato". Wegher ha detto di essere "orgoglioso di poter proseguire questo percorso con il Trento Calcio a 5. La stagione appena conclusa è stata straordinaria: una promozione costruita giorno dopo giorno, grazie all'impegno di un gruppo eccezionale e al sostegno costante della società. Ora ci aspetta una nuova sfida in Serie B, che affronteremo con entusiasmo, umiltà e grande voglia di migliorarci".