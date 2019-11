Champions, Juve a Mosca senza De Ligt

Non c'è Matthijs de Ligt tra i convocati della Juventus per la trasferta di Champions League a Mosca. Il difensore olandese non si era allenato in campo con i compagni nella rifinitura prima della partenza per la Russia. Era assente anche Dybala, ma l'argentino figura regolarmente in gruppo. Come la Joya, De Ligt ha lavorato solo in palestra, ma Sarri non ha voluto rischiarlo per una distorsione alla caviglia sinistra rimediata nel derby.