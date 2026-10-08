Juve, duro comunicato della Curva Sud: "Contro la Lazio resteremo fuori"

"BASTA! LA CURVA NON È IL CAPRO ESPIATORIO

Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti - si legge -. Una gestione dell'ordine pubblico che, invece di prevenire ha contribuito ad alimentare una tensione sfociata nell'evitabile contatto tra le tifoserie. E oggi, a distanza di tempo, arriva il conto: diffide, provvedimenti e modalità investigative che riteniamo assolutamente sproporzionate rispetto ai fatti contestati. Ci chiediamo come sia possibile che, dopo una "gestione" che avrebbe dovuto impedire l'escalation degli eventi, la responsabilità finisca per essere scaricata esclusivamente sulle persone individuate a posteriori, mentre è calato il silenzio sui lacrimogeni sparati ad altezza d'uomo uno dei quali ha causato ferite gravissime, alla testa, a un tifoso del tutto estraneo agli eventi. Per inciso, il tifoso porterà i segni per tutta la vita con le ovvie conseguenze. Di più, alcuni episodi come l'inopinata fermata, di un pullman di tifosi, tra cui lo stesso ragazzo ferito, poi obbligati a scendere e a confluire nel corteo ,nonché frasi palesemente minacciose pronunciate da funzionari della Polizia di Stato del tipo "state rialzando troppo la testa, ma noi ve la schiacciamo sul nascere" ingenerano fondati dubbi che si sia al cospetto di una strategia preordinata finalizzata a favorire quanto poi accaduto".