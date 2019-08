"Sentirsi bene e continuare a lavorare". Dopo l'amichevole con l'Atletico Madrid, sono positive le sensazioni di Cristiano Ronaldo, che su Twitter pubblica una sua immagine della partita persa 2-1 dalla Juventus a Stoccolma. Quella di ieri è stata l'unica amichevole internazionale dei bianconeri che, prima del via al campionato, torneranno in campo solo per la tradizionale gara in famiglia di Villar Perosa.