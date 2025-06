Juve, Comolli fa chiarezza sul ruolo di Chiellini

Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, ha paralto in conferenza stampa del ruolo che ricoprirà in società Giorgio Chiellini: "Qui Chiellini sarà direttore della Football Strategy: con Maurizio Scanavino, il presidente, e la proprietà abbiamo parlato chiaramente con Giorgio di quello che sarà il ruolo. Non solo sul campo, ma sarà direttore tecnico: lavoreremo a stretto contatto su diversi aspetti del club, sia dal punto di vista calcistico ma anche da quello commerciale e di marketing, che è molto importante. Facevamo parte dello stesso comitato dell'Uefa, non farò più parte di quel comitato perché sarà Giorgio rappresentato per Lega e Federazione. Ci sono diversi aspetti su cui stiamo lavorando assieme, passeremo da un ambito a un altro e continueremo a parlarci su questi aspetti. Fino ad ora abbiamo collaborato bene insieme e lo faremo senza dubbio anche in futuro. Abbiamo creato questo Football Strategy dove ci occuperemo di tutti gli argomenti, dai giovani alla prima squadra, e Giorgio farà parte di ciò. Se la domanda è se Giorgio di occuperà di allenamento o mercato no: non è quello che farà".