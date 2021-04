Juve, Chiesa promuove Pirlo: "Migliorato con la sua mentalità e suoi insegnamenti"

L'esterno bianconero: "L'aspetto più positivo della mia stagione? La continuità"

In una stagione sin qui deludente a livello di squadra, la nota sicuramente positiva della Juve è l'ambientamento rapidissimo e proficuo di Federico Chiesa. L'ex viola ha spiegato che alla base della sua crescita c'è sicuramente Andrea Pirlo, discusso magari dai tifosi (e forse anche dalla società) ma promosso a pieni voti dal suo giocatore: "Quello che mi ha caratterizzato quest'anno - ha spiegato nel corso di una intervista a Sky - è la continuità nelle prestazioni, è quello in cui sono migliorato di più. Giocare e allenarmi con tanti campioni mi ha aiutato, così come mi hanno aiutato gli insegnamenti del mister e la mentalità che c'è qui alla Juventus".

La voglia di emergere e vincere di Chiesa ha trovato il giusto contraltare, pur in una stagione difficile, nel dna bianconero: "Qui - ha proseguito - ti insegnano l'importanza di volersi migliorare sempre e di vincere. Pirlo mi ha aiutato tantissimo in questi mesi, soprattutto per la fiducia che mi ha dato. Lo devo solo ringraziare, ogni giorno mi dà consigli per migliorare il mio gioco, dalla fase difensiva a quella d'attacco, e questo mi ha aiutato tanto". Ottimo, in particolare, il rapporto instaurato con Cristiano Ronaldo, un'intesa sul campo suggellata anche da una esultanza comune: "L'esultanza con Cristiano è stata frutto del momento, era già successo a Verona. Posso dire che èmolto contagiosa, è una bella esultanza e viene da farla. E' fantastico giocare con un campione del suo calibro, è un giocatore che ha fatto la storia. Ma il rapporto è fantastico con tutti, c'è sempre da imparare ogni giorno. Abbiamo un gruppo fantastico, sono veramente felice".