Juventus: escluse lesioni per Chiesa e Di Maria, si ferma Alex Sandro

JUVENTUS

Sospiro di sollievo per i due attaccanti, le cui condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Il brasiliano torna dopo la sosta

© Getty Images La Juventus può tirare un sospiro di sollievo: escluse lesioni per Federico Chiesa e Angel Di Maria, entrambi usciti acciaccati dalla sfida di Europa League contro il Friburgo. "Questa mattina Chiesa e Di Maria sono stati sottoposti, presso il J|Medical, ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra - si legge nel bollettino medico del club bianconero -. Pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno".

Sarà invece costretto a qualche settimana di stop Alex Sandro: "Anche Alex Sandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. La ripresa agonistica è prevista dopo la sosta per le nazionali".

La girandola di test era cominciata in mattinata: il primo ad arrivare era stato il difensore brasiliano, uscito ieri sera nel primo tempo del match contro il Friburgo. A seguire Angel Di Maria che già al termine dell'incontro aveva rassicurato tutti parlando di "normali acciacchi". In campo l'argentino si era più volte toccato il flessore. Infine è stato il turno di Federico Chiesa, uscito dal campo zoppicante per un problema al ginocchio destro, non quello operato lo scorso anno. La sua era la situazione che preoccupava di più, ma per fortuna il problema si è rivelato meno grave del previsto.

Entrato in campo al posto di Vlahovic, Chiesa aveva chiuso la partita solo perché la Juve aveva a quel punto esaurito gli slot utili per le sostituzione. In realtà il match dell'attaccante bianconero era terminato molto prima, quando il suo ginocchio aveva subito una torsione innaturale, costringendolo poi a zoppicare vistosamente. Nel post partita Max Allegri aveva già provato a tranquillizzare tutti mostrandosi cautamente ottimista sulle condizioni del suo giocatore.