JUVE, CHIELLINI: "DIMOSTRATO DI ESSERE I PIU' FORTI"

27/04/2019

"Abbiamo dimostrato anche questa sera di essere i piu' forti, con tutto il rispetto per l'Inter, abbiamo stravinto il campionato. La vera Juventus l'abbiamo vista nel secondo tempo". Lo dice Giorgio Chiellini, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 contro l'Inter. "Dobbiamo toglierci di dosso il pensiero di quello che sarebbe potuto essere - aggiunge Chiellini, con un chiaro riferimento all'eliminazione dalla Champions - e che invece non e'. Piu' giochiamo e meglio e', buttiamo via scorie e un po' di delusione che fa parte del gioco". Chiellini elogia poi Cristiano Ronaldo, protagonista del gol del pareggio: "Con lui si parte sempre in vantaggio, siamo fortunati ad averlo con noi. Aiutera' la Juventus a vincere ancora".