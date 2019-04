JUVE, BERNARDESCHI: "DA GIORNI COME QUESTI SI IMPARA"

17/04/2019

"Ci sono giorni come questo, giorni che ci fanno essere tristi, incazzati e delusi... giorni che vorresti finissero subito, ma che invece dureranno come qualsiasi altro giorno meraviglioso, perche' e' proprio da questi giorni che si impara, ci si rialza e si programmano obiettivi futuri da conquistare". Con queste parole sui suoi profili social, Federico Bernardeschi prova a reagire dopo la delusione per l'eliminazione della Juve in Champions League da parte dell'Arsenal. "Non e' una sconfitta, non e' una delusione che puo' fermare il grande sogno, l'obbiettivo comune, il grande successo che arrivera'. Perche' e' da giorni come questi che si raggiunge l'obiettivo", aggiunto il centrocampista juventino. "Passo dopo passo, vittoria dopo vittoria, sconfitta dopo sconfitta, tutti assieme #finoallafine", conclude. Poi Bernardeschi, appassionato di musica, cita John Lennon e ricorda: "Tutto andra' bene alla fine, se non va bene non e' la fine."