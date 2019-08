Maurio Sarri ha convocato 25 giocatori per la gara contro l'Atletico Madrid in programma domani alle 18.00 a Stoccolma. Presenti anche il nuovo acquisto Danilo, Chiellini (superato il problema al polpaccio) e Paulo Dybala, al centro del mercato in uscita nelle ultime settimane. Ecco la lista completa.: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 17 Mandzukic, 19 Bonucci, 21 Higuain, 23 Emre Can 24, Rugani 25, Rabiot 27, Pellegrini, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 77 Buffon.