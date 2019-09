Ora è uno dei terzini più forti al mondo, ricco e famoso, ma Alex Sandro non dimentica le umili origini e ha qualche senso di colpa pensando alla sua vita agiata. "Molte volte esco con la mia famiglia e mi capita di spendere 300 o 400 euro, poi mi chiedo a quanti real brasiliani equivalgono sentendomi un po' in colpa per aver speso così tanti soldi in una sola sera" ha confessato in un'intervista allo scrittore Raiam Santos.