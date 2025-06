Esciua: "Impresa Livorno vincere scudetto della D"

Il Livorno del presidente Joel Esciua è campione di Italia di Serie D. Gli amaranto si sono aggiudicati ieri a Teramo lo scudetto della Lega nazionale Dilettanti battendo nella finalissima il Siracusa per 2-1. La squadra affidata a inizio stagione al tecnico Paolo Indiani ha coronato così, con un titolo nazionale, la vittoria del campionato che era arrivata addirittura con due mesi di anticipo sulla fine del girone e che dopo 4 anni ha riportato il club nei professionisti, in serie C. "Vincere insieme è più bello che vincere da soli - ha commentato il presidente Esciua - e quest'anno si è cominciato un percorso dove questo è stato fatto e si è vinto insieme nonostante le difficoltà che si sono via via superate in 10 mesi e mezzo di lavoro di team e squadra fino a ottenere lo scudetto che ieri abbiamo messo in bacheca, una vera impresa". Lo stesso presidente esalta il lavoro dello staff e dei giocatori che è stato costruito sui dettami di Indiani. "Un'impresa - ha aggiunto Esciua - che mostra veramente la qualità di questo gruppo sia da un punto di vita fisico visto il caldo che c'era ieri a Teramo, che tecnico oltre che organizzativo. Premia il lavoro dell'allenatore e la qualità e l'ampiezza della rosa: lo dimostrano i cambi, quando in un'unica sostituzione abbiamo cambiato tutto l'attacco mettendo dentro Dionisi, Malva e Ndoye, nonostante ieri mancassero nove giocatori per infortunio. Determinante poi il cuore di questi ragazzi che hanno fortemente voluto questa vittoria e poi che dire dei tifosi che sono arrivati fino a laggiù e che ci hanno dato un apporto e un supporto costante cantando e incoraggiandoci per tutta la partita". La società è già al lavoro per programmare il prossimo campionato in serie C, cominciando dal rafforzamento della struttura societaria e della nuova squadra fino alla scuola calcio (quest'anno infatti al ritorno nei professionisti il Livorno tornerà ad averla dopo aver acquistato anche un importante centro sportivo) e le varie formazioni giovanili. "Ora si riparte da quello che abbiamo - ha concluso Esciua - bisogna ripartire dai ragazzi che abbiamo anche perché una squadra, un gruppo vincente come questo non deve essere rivoluzionato: l'intenzione dunque è ripartire da questa base. Dobbiamo crescere anche come società e consolidarci per far sì che sempre più persone ci seguano e vengano allo stadio. In questo senso l'acquisto del centro sportivo di Banditella è una base importante che ci proietta verso l'avvenire con maggiore tranquillità anche organizzativa".