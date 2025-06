Doppio ruolo club-Nazionale vietato: ecco perché Ranieri può farlo

Claudio Ranieri è il favorito per prendere il posto di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale. Il tecnico ha appena concluso la sua avventura in panchina con la Roma e come da accordi rimarrà a supporto dei Friedkin per il club giallorosso. Se il romano diventerà il nuovo CT dell'Italia mantenendo il suo incarico a Roma si delineerebbe una situazione di doppio ruolo. In Italia l'articolo 40 comma 4 del "Regolamento del settore tecnico della FIGC" impedisce agli allenatori delle squadre Nazionali e ai vice di guidare contemporaneamente una rappresentativa ed essere sotto contratto o impiegati nello svolgimento di attività per un club. Non si pone il problema con Ranieri, visto che non è tesserato per la Roma ma è semplicemente consulente diretto della famiglia Friedkin.