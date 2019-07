Quarta stagione in giallorosso per Juan Jesus, pronto a rilanciarsi con Paulo Fonseca per giocare più partite della scorsa stagione. Il brasiliano nonostante lo scarso minutaggio e i suoi ventotto anni non ha intenzione di lasciare la Roma, innamorato della città e della squadra: "È il mio quarto anno a Trigoria, ma spero di farne altri 10 - ha ammesso il difensore a Roma Tv - Sono venuto qua per fare grandi cose, ho ancora tanto da dare e imparare".