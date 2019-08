Nuovo attacco a James Rodriguez: "Questo ragazzo ha qualcosa che non va - ha detto l'ex medico della nazionale colombiana Hector Fabio Cruz parlando del recente infortunio del trequartista - Invece di lavorare per la stagione che stava per cominciare, andava a sistemarsi le sopracciglia e a tagliarsi i capelli. Le grandi squadre come il Real Madrid pretendono che i loro giocatori siano dei professionisti e che si facciano trovare pronti, ma questo ragazzo non ha la testa a posto. Un giocatore che passa mesi fuori dal campo e va di festa in festa, come arriva? Se si fosse preparato come avrebbe dovuto, non si sarebbe fatto male".