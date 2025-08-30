Italiano soddisfatto: "Ho ritrovato il vero Bologna"

"Vittoria non banale", la definisce Vincenzo Italiano. Il Bologna riparte dopo il ko con la Roma e i tre punti danno certezze: "Ho ritrovato il vero Bologna, per agonismo e carattere, anche se dobbiamo crescere con la palla per concedere qualcosa in meno per arrivare al top. Ma ho visto tanta voglia di tornare a far punti di andare più forte con e senza palla dell'ultima partita e ci siamo riusciti. Abbiamo approcciato da grande squadra conoscendo la forza di un Como che per talento, qualità del gioco competerà per altri obiettivi quest'anno e dovremo lottare anche con loro per certe posizioni di classifica. . Quindi bravi i ragazzi, che hanno fatto una grande settimana, bravi tutti anche i difensori, perché ho schierato una linea diversa in tre elementi su quattro rispetto all'ultima partita". Infine un pensiero per Lucumi, oggetto delle attenzioni del mercato da parte del Sunderland: "Siamo corsi ad abbracciarlo dopo il lancio che ha portato al gol di Orsolini. Aveva lavorato a parte tre giorni e ho fatto altre scelte in avvio, ma dopo l’ammonizione di Vitik temevo potesse incorrere in un secondo giallo e ho buttato dentro John. Quando sei un professionista serio come Lucu, poi entri e fai la differenza. Bravo lui, bravi tutti, tre punti importantissimi".