Italiano: "Le parole di Pradé? Non so cosa avrei potuto fare d'altro"

Vincenzo Italiano, intervistato dal Corriere dello Sport, ha replicato alle parole di Daniele Pradé, che dopo Bologna-Fiorentina (finita 1-0) aveva detto di essere stato deluso dal comportamento dell'ex tecnico viola che aveva esultato al fischio finale: "Sono andato via velocemente per non creare problemi, non ho mancato di rispetto a nessuno. Dopo la gara ho fatto le condoglianze a Palladino per la perdita della mamma e ho espresso dispiacere per quanto successo a Bove. Cosa avrei dovuto fare d'altro, a chi avrei dovuto telefonare? Sul rispetto... In 8 anni da allenatore non sono mai stato espulso, ho sempre rispettato tutti e nei 90' delle partita non sono certamente l'unico che li vive in modo assoluto".