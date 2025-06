Italia verso Euro U21, Nunziata: "Vogliamo arrivare in fondo, dispiaciuto per Spalletti"

Giovedì scorso a Tirrenia l'Under 21 ha affrontato in un test in famiglia la Nazionale Under 20 di Bernardo Corradi: 4-0 il risultato, con doppietta di Koleosho e reti di Ambrosino e Gnonto. "Mi aspetto un Europeo fatto da Italia - ha dichiarato Corradi - anche perché ho grande fiducia in mister Nunziata, lo conosco da tempo e i risultati parlano per lui". E sono legati da tempo a Nunziata tanti dei 23 convocati per la fase finale, da Cesare Casadei ("con questo Europeo si chiuderà un ciclo, penso che la parola chiave sia sognare") a Sebastiano Desplanches: "Il percorso con il mister è iniziato in Under 17, abbiamo vissuto tante emozioni insieme e questa sicuramente sarà la competizione più importante. Siamo fiduciosi, vogliamo far bene e non vediamo l'ora di iniziare. Mentirei se non dicessi che vogliamo tutti vincerlo questo Europeo. A livello personale spero di far bene, ma la cosa principale è il gruppo, il risultato di squadra". Al suo terzo Europeo, Lorenzo Pirola porterà la fascia da capitano. Non nasconde di sentirsi tra i leader della squadra: "Dal primo giorno di raduno abbiamo spinto, anche nelle partitelle e nelle esercitazioni". Sogna di vincere anche per fare una dedica speciale: "Ogni volta che indosso la maglia azzurra penso a mio nonno, che è scomparso due anni fa proprio quando eravamo in partenza per l'Europeo. Potergli dedicare il trofeo sarebbe il massimo".