Europeo U21

L'esterno del Leeds si è unito al gruppo di Nicolato dopo il match di Nations League contro l'Olanda e sarà a disposizione per il primo incontro

Fresco di terzo posto in Nations League dopo la vittoria 3-2 con l'Olanda, Gnonto è pronto per l'Europeo Under 21 e per ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra capitanata da Sandro Tonali. "Iniziare bene è sempre importante, abbiamo il massimo rispetto nei confronti di ogni squadra, ma siamo consapevoli di potercela giocare con tutti. Puntiamo a vincere l'Europeo", ha dichiarato tra l'altro il portiere del Bari, Elia Caprile al sito della FIGC.

Caprile, tra i protagonisti assoluti della stagione del Bari, è tornato a commentare anche la doccia fredda dovuta alla sconfitta con il Cagliari ai playoff promozione: "La vita va avanti, cerco di non pensarci più anche perché altrimenti mi sale la tristezza. Per fortuna ho l'occasione di stare qui, adesso la testa è solo all'Europeo."

Sull'esperienza del gruppo l'estremo difensore ha una sua idea: "Nella rosa solo in tre abbiamo giocato in Serie B. Tutti gli altri hanno giocato in pianta stabile in Serie A, alcuni hanno fatto anche le coppe europee, andando peraltro molto avanti. Fisicamente stiamo bene anche perché a fine giugno è difficile trovare un giocatore fuori forma. Ora fa tutto la testa, è fondamentale avere la giusta concentrazione" ha precisato ai microfoni della FIGC.

© Getty Images

Il portiere chiuso parlando del clima che si respira nel microcosmo rappresentato dai tre portieri, cioè lui, Turati e Carnesecchi: "Stiamo bene insieme. Stefano è il più estroverso, io sono un po' più introverso e Marco è un mix tra noi due. Siamo gli unici qui a conoscere le difficoltà del nostro ruolo e ci supportiamo a vicenda. Cosa invidio a loro? A Carnesecchi la parata a croce, la fa alla grande, mentre a Stefano l'uscita a terra in attacco palla. Io invece sono molto bravo nell'uno contro uno."

L'Italia affronterà il 22 giugno la Francia, il 25 giugno la Svizzera e chiuderà il girone il 28 contro la Norvegia. Tutte e tre le sfide avranno luogo a Cluj.