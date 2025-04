Italia Under 19 Women pareggia con Svezia e approda agli Europei

Un'attesa lunga tre anni e un risultato mai raggiunto: con lo 0-0 maturato a Forlì con la Svezia, la Nazionale femminile Under 19 vince il proprio girone e centra la qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria, a cui mancava dall'estate 2022. Ma questo è un risultato straordinario per tutto il movimento, che in questo 2025 vedrà la presenza all'ultimo atto del torneo continentale anche delle Azzurrine dell'Under 17 e della Nazionale maggiore, che a luglio farà parte di Euro2025 in Svizzera. Un en plein storico, mai accaduto in precedenza, e un discorso che potrebbe perfino essere allargato, considerando la partenza a novembre della Nazionale femminile di futsal per le Filippine, dove si disputerà il primo mondiale di calcio a cinque. "Orgoglio e soddisfazione: è stato centrato un altro obiettivo prestigioso", è il commento del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che poi continua: "Complimenti alle ragazze e allo staff tecnico per la qualificazione, che conferma come il nostro movimento sia in grande crescita anche dal punto di vista qualitativo. Quella che ci attende sarà un'estate davvero avvincente, tutta al femminile".