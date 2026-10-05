Italia U21, il ct Baldini commosso: "Ragazzi speciali, la dedica è per loro"

05 Ott 2026 - 20:20
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"Sono ragazzi speciali, straordinari e meritano queste soddisfazioni. Hanno fatto 15 giorni da grandi professionisti, poi dopo la partita dell'altra sera al 95' era destino che oggi li avrebbe aiutato ad esprimersi al meglio". Così un commosso Silvio Baldini commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria per 6-2 della sua Under 21 contro la Polonia e la qualificazione diretta agli Europei del prossimo anno. "Avevo detto ai ragazzi che stasera avrebbero conosciuto la magia e che la gente di Pescara li avrebbe trascinati. Va bene così, dedico la vittoria ai miei giocatori", ha aggiunto il ct.

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