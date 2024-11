ITALIA U20, IL 19/11 SFIDA DI ELITE LEAGUE CONTRO ROMANIA AL 'VIOLA PARK'

Sarà la settima sfida a livello di Under 20 tra Italia e Romania: l'ultimo confronto è quello del 21 marzo, con gli Azzurri che con lo 0-0 di Targoviste conquistarono il punto necessario per assicurarsi la vittoria nell'Elite League. Il bilancio è di quattro vittorie dell'Italia, un pareggio e un successo romeno. Prima di Italia-Romania, la Nazionale Under 20 - che per le due partite di novembre vedrà l'esordio di Leonardo Bonucci nel ruolo di assistente di Bernardo Corradi - giocherà venerdì 15 alle 16 a Bialystok contro la Polonia. Quelle di novembre saranno la quinta e la sesta partita dell'Elite League per l'Italia, che a settembre ha vinto in casa della Cechia e perso a Rieti contro la Germania, mentre a ottobre sono arrivate una sconfitta contro l'Inghilterra a Frosinone e un pari in Portogallo. Questa la classifica (tra parentesi le gare giocate): Inghilterra (4) 10, Germania (3) 9, Portogallo (3) 7, Italia (4) 4, Polonia (3) e Romania (3), Turchia (4) 2, Repubblica Ceca (4) 1.