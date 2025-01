Italia U20, i convocati per il primo raduno del 2025

Sono 23 gli atleti chiamati dal ct dell'Italia di rugby U20 Roberto Santamaria e dal suo staff a partecipare al raduno della nazionale di categoria che si svolgerà dal 7 al 15 gennaio a Treviso. Si tratta del primo raduno dell'U20 nel 2025, in vista del Sei Nazioni U20, che vedrà l'Italia protagonista della gara d'esordio il prossimo il 31 gennaio in trasferta contro la Scozia (calcio d'inizio alle 20.15 italiane). Per preparare al meglio la competizione dunque, gli Azzurrini si ritrovano a Treviso, dove disputeranno le gare interne del Torneo. Quest'anno faranno parte della U20 i giocatori classe 2005 e 2006. Questa la lista dei convocati: Aligo, Beni, Bianchi, Bolognini, Brasini, Calosso, Casarin, Casiraghi, Celi, Coluzzi, Del VecchioDi Censi, Faissal, Franchini, Ioannucci, Low, Melegari, Milano, Opoku Gyamfi, Pietramala, Redondi, Rossi, Vallesi.