Italia U19, Ciardi: "Saltai ultimo Europeo per infortunio, voglio rifarmi"

Le emozioni del debutto contro la Moldova davanti a 2.500 spettatori, la testa già sulla partita contro la Bosnia ed Erzegovina. La Nazionale Under 19 prepara la seconda sfida della prima fase di qualificazione all'Europeo: quella di sabato contro i bosniaci - battuti 2-1 dalla Polonia - potrebbe già essere decisiva per il passaggio al turno successivo, complice anche una differenza reti che dopo l'8-0 alla Moldova si è messa nel modo migliore. Oggi, dopo l'allenamento che l'Italia ha sostenuto ad Aci Sant'Antonio, la delegazione ha ricevuto anche la visita del sindaco Quintino Rocca e dell'assessore allo sport Salvatore Sorbello. Otto gol alla Moldova, sette marcatori diversi, con Alessandro Ciardi autore di una doppietta. "Il calcio è il mio sogno, vorrei coronarlo". Il tatuaggio che Alessandro ha sul braccio sinistro ha una didascalia anche se non si vede. Si può leggere come un rebus: c'è una corona, un pallone, un numero 10, il suo preferito, quello del suo idolo, Alessandro Del Piero. I genitori di Ciardi, senza sapere che sarebbe diventato anche lui un numero 10, della Nazionale Under 19, lo chiamarono così proprio in onore del campione della Juventus e anche campione del mondo nel 2006. Ciardi è nato pochi mesi dopo (gennaio 2007), ma a 19 anni ancora da compiere ha già vissuto tante esperienze: le giovanili dell'Inter, poi quelle del Salisburgo, ora la Primavera del Parma con le prime panchine in Serie A. Due anni fa, un infortunio gli tolse la possibilità di giocare l'Europeo Under 17, vinto dall'Italia: con l'Under 19 c'è tanta voglia di rifarsi. "Quello contro la Moldova è stato il primo gol della mia stagione, poi ne è arrivato subito un altro, sono felicissimo - racconta -. Segnare in Nazionale è fantastico, perché ripaga di molti sacrifici: è solo l'inizio, ma è solo un piccolo passo verso quello che speriamo di raggiungere. La dedica? Per il mio fratellino Andrea: ha 13 anni e gioca nel Renate. Ad Acireale l'atmosfera era straordinaria, con tanta gente allo stadio: il pubblico ci ha trascinati e speriamo succeda anche a Catania".