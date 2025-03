Italia U18, doppia amichevole contro Belgio a Tubize

Dopo il ko con l'Ungheria a febbraio (1-0), la Nazionale Under 18 tornerà in campo per un doppio test amichevole con il Belgio, in programma venerdì 21 (ore 16) e lunedì 24 marzo (ore 12), entrambi presso il Proximus Basecamp di Tubize, stesso impianto che ha ospitato gli Azzurrini Under 16 in occasione della doppia sfida contro i pari età dei Diavoli Rossi il mese scorso (una vittoria per 1-0 e una sconfitta per 2-1). Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2007, che si raduneranno domenica 16 marzo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano e partiranno alla volta di Charleroi mercoledì 19 marzo.