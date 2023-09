© Getty Images

Sandro Tonali ha accusato un problema muscolare ed è fuori dalla lista di Spalletti per la partita contro l'Ucraina. Non solo, il centrocampista rischia seriamente anche di saltare l'attesissimo match da ex contro il Milan in Champions League. Sarà sottoposto a esami alla Clinica Columbus di Milano per comprendere la natura dell'infortunio, seguirà comunque gli azzurri dalla tribuna.