ITALIA, SAVONA: "CHIELLINI MI HA DETTO DI CONSERVARE L'UMILTÀ"

"Raggiungere questo traguardo" della convocazione in azzurro "è un sogno che si realizza. Ricoprire diversi ruoli al giorno d'oggi è importante. Le mie caratteristiche sono di spinta ma posso fare anche il terzo di difesa. Questo mi avvantaggia". Così Nicolò Savona, 21enne difensore della Juventus, oggi al centro tecnico federale di Coverciano, dove per la prima volta è in ritiro con la Nazionale maggiore, in vista delle prossime due partite di Nation League che vedranno gli azzurri di Spalletti affrontare il Belgio, giovedì 14 novembre a Bruxelles, e la Francia, domenica 17 novembre a Milano. Savona deve molto ai consigli che alla Juventus riceve da Giorgio Chiellini. "Mi ha detto di conservare l'umiltà e mi ha consigliato di continuare a lavorare sodo in allenamento", ha rivelato.