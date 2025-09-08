Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Italia, Politano: "Follia, ma abbiamo vinto"

08 Set 2025 - 23:04

"Follissima, folle, ma siamo contenti di aver portato a casa il risultato". Matteo Politano, a segno nel rocambolesco 5-4 dell'Italia a Israele, commenta così il risultato ai microfoni di Rai 1: "A parte il gol, di cui sono contentissimo, sono contento di come abbiamo affrontato queste due partite". Al di là degli errori, emerge il carattere di questa Italia. "L'importante era l'atteggiamento, col mister lavoriamo da poco e c'è tanto da fare, soprattutto in fase difensiva. Abbiamo preso tanti gol, ma siamo contenti del carattere e alla fine siamo riusciti a vincerla".

01:43
DICH GATTUSO PER SITO 7/9 DICH

Gattuso: "Bisogna mantenere questo entusiasmo fino a giugno"

02:13
DICH POLITANO post Israele DICH

Politano: "Dobbiamo essere più cattivi"

02:16
CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

01:59
SRV RULLO JUVE, VLAHOVIC E L'INTER (MUSICATO) 8/9 SRV

Vlahovic punta l'Inter: voglia di spaccare il derby"

01:42
SRV RULLO NAPOLI, LA CARICA DI DE BRUYNE 8/9 SRV

Smorfia Napoli: De Bruyne al top, Rrahmani k.o.

01:46
SRV RULLO MILAN, DA BOLOGNA A BOLOGNA 8/9 SRV

Dal Bologna al Bologna: Milan, voglia di rivincita

01:20
Milan, Leao è pronto

01:30
Cutrone, nuova vita

01:30
Elmas, a volte ritornano

01:35
Vlahovic sempre in gol

01:44
Chivu contro Tudor

02:03
Zielinski chiama Chivu

03:30
DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

00:59
DICH TONALI PER SITO 7/9 DICH

Tonali "Gattuso, da sempre un "punto di riferimento per me"

00:43
DICH GATTUSO su Israele 7/9 DICH

Gattuso: "Non ho mai detto che mi dispiace dover giocare contro Israele"

01:43
DICH GATTUSO PER SITO 7/9 DICH

Gattuso: "Bisogna mantenere questo entusiasmo fino a giugno"

DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

Italia, Gattuso ci crede

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

DICH GATTUSO su approccio offensivo DICH

Italia, Gattuso: "Quando si alzerà il livello ci vorrà più equilibrio"

Milan, Leao è pronto

Inter, suona l'allarme

Calcio ora per ora
23:42
Italia, Cambiaso: "Troppo fragili"
23:23
Qualificazioni Mondiali, gli Azzurri agganciano Israele al secondo posto: la classifica del Girone I
23:12
Italia, Locatelli all'inferno e ritorno: "Vittoria fondamentale"
23:04
Italia, Politano: "Follia, ma abbiamo vinto"
22:22
Serie C: prosciolto il Foggia, annullata penalizzazione 3 punti