Italia, Politano: "Follia, ma abbiamo vinto"

"Follissima, folle, ma siamo contenti di aver portato a casa il risultato". Matteo Politano, a segno nel rocambolesco 5-4 dell'Italia a Israele, commenta così il risultato ai microfoni di Rai 1: "A parte il gol, di cui sono contentissimo, sono contento di come abbiamo affrontato queste due partite". Al di là degli errori, emerge il carattere di questa Italia. "L'importante era l'atteggiamento, col mister lavoriamo da poco e c'è tanto da fare, soprattutto in fase difensiva. Abbiamo preso tanti gol, ma siamo contenti del carattere e alla fine siamo riusciti a vincerla".