Calcio

Serie B, Pescara-Venezia si giocherà regolarmente all'Adriatico

09 Set 2025 - 18:20

Pescara-Venezia, in programma sabato 13 settembre, si giocherà regolarmente allo stadio Adriatico: dopo la riunione della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, sono stati recuperati 226 posti aggiuntivi nel settore nord inferiore della Tribuna Maiella dello stadio Adriatico 'Giovanni Cornacchia'. Prima della gara d'esordio in serie B contro il Cesena, giocata il 22 agosto scorso, erano state rilevate delle lesioni in quel settore che avevano portato alla chiusura della parte nord della tribuna, della sala stampa e degli spogliatoi; quindi erano partite delle verifiche tecniche per accertare l'agibilità dell'area lesionata. Dopo la riunione di oggi sono stati riaperti gli spogliatoi, garantendo così una piena funzionalità degli spazi per atleti e squadre. Il resto del settore nord della Tribuna Maiella resterà chiuso. "Subito dopo la prossima partita - ha spiegato l'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli - sarà avviato un nuovo sistema di monitoraggio dinamico dell'impianto, con un meccanismo di allerta capace di segnalare tempestivamente eventuali criticità. In base all'esito delle prossime verifiche, gara dopo gara, si valuteranno ulteriori eventuali aperture, con l'obiettivo chiaro e condiviso dall'amministrazione: restituire gradualmente alla città e ai tifosi l'intera struttura. Siamo soddisfatti dell'esiti dei controlli già eseguiti, che hanno portato alle determinazioni di oggi, e del lavoro svolto dagli uffici comunali, oltre che della collaborazione con la Commissione che ha espresso parere favorevole. Non c'è mai stata da parte nostra la volontà di privare i tifosi biancazzurri della loro 'casa' sportiva: il Pescara resta, e resterà sempre, nel suo stadio". 

