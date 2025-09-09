Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Bergomi sulla corsa scudetto: "Juve e Napoli davanti all'inter"

09 Set 2025 - 17:00

Giuseppe Bergomi, opinionista televisivo, si è espresso così sulla lotta per la vittoria del tricolore: "Vedo Juventus e Napoli più pronte per competere da subito e, quindi, principali candidate alla vittoria. Inter, Milan e Roma partono sotto ma possono dare molto fastidio. Queste previsioni possono essere smentite, ma io vedo questo tipo di partenza". Sulla corsa europea delle italiane: "Non so se l'Inter riuscirà a impostare lo stesso tipo di percorso fatto negli ultimi anni. In generale, credo che le nostre squadre possano riservarci qualche sorpresa, ma va detto che in Europa c'è un livello superiore".

02:16
CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

01:15
Di Francesco ci riprova

Di Francesco ci riprova

01:18
Scaloni protegge Messi

Scaloni protegge Messi

01:37
Il Brasile di Ancelotti

Ancelotti sogna un Brasile Mondiale

01:55
Il mercato non si ferma

Il mercato non si ferma

01:45
Da Bologna... a Bologna

Max, da Bologna... a Bologna

01:40
Napoli, è un super KDB

Napoli, è un super De Bruyne

01:28
Lautaro e la Juventus

Lautaro, che fatica contro la Juve

01:58
Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

01:42
Croazia-Montenegro 4-0

Croazia-Montenegro 4-0

02:55
DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

01:42
SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

02:27
DICH CAMBIASO post Israele DICH

Cambiaso: "Partita folle, senza senso, difficile da spiegare"

03:01
DICH LOCATELLI post Israele DICH

Locatelli: "Italia, che carattere ma non ci piace essere pazzi"

02:13
DICH POLITANO post Israele DICH

Politano: "Dobbiamo essere più cattivi"

02:16
CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

SRV RULLO JUVE, VLAHOVIC E L'INTER (MUSICATO) 8/9 SRV

Vlahovic punta l'Inter: voglia di spaccare il derby"

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

19:04
Milan, gli auguri per i 40 anni di Modrić
18:20
Serie B, Pescara-Venezia si giocherà regolarmente all'Adriatico
17:30
Lecce, Di Francesco: "Squadra compatta. Camarda? Step by step"
17:19
Cagliari, riposo precauzionale per Zappa
17:00
Bergomi sulla corsa scudetto: "Juve e Napoli davanti all'inter"