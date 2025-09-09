Bergomi sulla corsa scudetto: "Juve e Napoli davanti all'inter"

Giuseppe Bergomi, opinionista televisivo, si è espresso così sulla lotta per la vittoria del tricolore: "Vedo Juventus e Napoli più pronte per competere da subito e, quindi, principali candidate alla vittoria. Inter, Milan e Roma partono sotto ma possono dare molto fastidio. Queste previsioni possono essere smentite, ma io vedo questo tipo di partenza". Sulla corsa europea delle italiane: "Non so se l'Inter riuscirà a impostare lo stesso tipo di percorso fatto negli ultimi anni. In generale, credo che le nostre squadre possano riservarci qualche sorpresa, ma va detto che in Europa c'è un livello superiore".