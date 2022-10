Italia, Mancini: "Girone abbordabile, se con l'Inghilterra continua così va bene"

© Getty Images

"Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, ma va anche bene. È un girone da 5 abbordabile, non saranno tutte partite semplici ma sono tutte da giocare". Il ct dell'Italia Roberto Mancini commenta così il sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2024, che vedrà gli azzurri nel gruppo C con Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. "Con l'Inghilterra sarà la sfida più bella. Con Southgate ci conosciamo bene ma se continua così a noi va abbastanza bene, non so se lui sarà d'accordo".