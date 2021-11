Italia, Mancini e Donnarumma: quanto azzurro nei Globe Soccer Awards

C'è tanta Italia tra i candidati per le 14 categorie dei Globe Soccer Awards, giunti alla 12.a edizione, la cui cerimonia di premiazione si terrà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il prossimo 27 dicembre nella scenografia dell'EXPO 2020. Le candidature riflettono i meriti di chi ha vinto titoli europei o sudamericani, come Italia, Argentina e Chelsea, o tornei nazionali, come Inter, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Monaco, ma la grande attesa è sempre per il titolo di giocatore dell'anno: Ronaldo, Messi, Lewandowski e Mbappé ma anche Chiesa, Donnarumma, Jorginho e Verratti. Il portiere del Psg è in lizza anche come miglior portiere, Chiellini e Bonucci come migliori difensori. Per il Best coach of the year sono 14 i candidati di spicco, compresi Roberto Mancini e Antonio Conte.