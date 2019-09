"Vittoria meritata, due successi in trasferta non sono mai scontati. Bravi tutti!". Così Roberto Mancini, ct della Nazionale, commenta su Twitter le vittorie contro Armenia e Finlandia per le qualificazioni a Euro 2020. "Ci vediamo il 12 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma per Italia-Grecia. Forza Azzurri", aggiunge il ct.