"Avevo detto che sarebbe stata una partita difficile. Non abbiamo iniziato bene, poi siamo andati meglio e potevamo chiudere in vantaggio già nel primo tempo. L'espulsione del giocatore armeno ci ha in qualche modo penalizzato perchè loro si sono chiusi e si sono ridotti gli spazi". Queste le parole del ct Roberto Mancini al termine della sfida contro l'Armenia vinta in rimonta dagli azzurri 3-1. "Non siamo presuntuosi, le difficoltà oggettive c'erano ma non è così. Dopo quattro mesi, dopo due partite di campionato le difficoltà ci sono. Fisicamente ci erano un po' superiori", ha spiegato il tecnico alla Rai. "Chiesa e Bernardeschi? Devono fare di piu, i ragazzi ci mettono sempre il massimo. Il giallo di Verratti evitabile? Mi sembrava non c'entrasse nulla", ha aggiunto.